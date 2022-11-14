Мер Києва Віталій Кличко, який раніше попереджав містян щодо ймовірності найгіршого сценарію, коли в столиці не буде ані світла, ані води, ані опалення, ані зв'язку, повідомив про довгі зимові канікули у школярів цього року.

«Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком — з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць — до 27 січня 2023 року. У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку», — зазначив він.

За словами мера, у випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватися для роботи пунктів обігріву.

Навчальний рік у столичних школах триватиме у відповідності до закону — до 1 липня.

Нагадаємо, що студентам, які залишилися на тимчасово окупованих територіях чи стали внутрішньо переміщеними особами, дозволили перейти у вишах на бюджетну форму навчання.

Фото Pixabay

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