Забагато уваги: у Кенсінгтонському палаці співробітникам заборонили розповідати подробиці про вбрання Кейт Міддлтон

Офіційні особи Кенсінгтонського палацу почали відмовлятися розповідати подробиці про вбрання Кейт Міддлтон на тлі розчарування тим, що так багато уваги ЗМІ приділяється тому, що вона носить. До недавнього часу вони завжди повідомляли про деталі вбрання принцеси Уельської для кожного офіційного заходу, за винятком таких, як відвідування ферм або садів, куди вона одягається дуже просто. Але тепер вони регулярно відмовляються говорити, якщо тільки це не надзвичайно гламурний захід, такий як прем'єра фільму, або державний захід чи закордонний візит, де вона застосовує дипломатію моди, повідомляє express.co.uk.

Офіційні особи палацу регулярно надавали інформацію про деталі вбрання покійної королеви й королеви-консорт Камілли. Деякі вбрання, які носила покійна принцеса Діана, стали центральними експонатами палацових виставок і тепер використовуються для залучення публіки до відвідування королівських резиденцій. Помічники Кейт Міддлтон кажуть, що експертам з моди все ще вдається швидко визначити дизайнерів, але у палаці більше не будуть офіційно підтверджувати або спростовувати деталі.

Принцеса Уельська відома своїм королівським стилем і часто викликає ажіотаж своїм одягом, який розкуповують, коли вона виходить у світ. Кейт Міддлтон відома тим, що носить одночасно одяг доступніших марок з вуличних магазинів та дизайнерський. Дружина принца Вільяма одягла сукню від Zara наступного дня після свого ефектного королівського весілля у 2011 році. А на початку цього року головний редактор британського Vogue похвалив Кейт за те, що вона «надихає» людей своїм стилем.

Нещодавно медіа обговорювали появу Кейт Міддлтон на матчі Чемпіонату світу з регбі в яскраво-червоному пальті за 3 400 євро.

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