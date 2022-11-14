Володимир Зеленський приїхав до звільненого Херсону
Президент України Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських загарбників Херсон. Про це повідомляє кореспондент «Української правди».
Окрім Зеленського в Херсон приїхали глава ОП Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко і деякі міністри.
Як писали «ФАКТИ», днями ЗСУ вдалося звільнити окупований Херсон від росіян. Після цього в окупованому Криму вже почали рити окопи, адже росіяни бояться контрнаступу ЗСУ на півострів.
Фото: «Українська правда», Zelenskiy/Official275
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