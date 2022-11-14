Паломник виявився контрабандистом: на Закарпатті перехопили рекордну партію цигарок на 6 мільйонів гривень (фото)

Закарпатські митники затримали водія автобуса, який мав намір перевезти до країн ЄС контрабандну партію цигарок на 6 млн гривень.



Як повідомили у митниці, понад 300 ящиків цигарок витягли закарпатські митники на посту «Астей» з салону автобуса на українсько-угорському кордоні. Водій автобуса нібито віз паломників до Європи.

Інспектори-пошуківці знайшли 150 480 пачок цигарок з фільтром без акцизної марки України у спеціально виготовлених сховищах та схованках по всьому периметру салону автобуса.

Цигарки були в підлозі, бічних обшивках салону, стелі та порожнинах системи подачі повітря у салон.

Митникам довелося демонтувати сидіння, декоративні обшивки підлоги та спеціального настилу з фанери, стелі та обшивки бічних стінок, щоб дістатися такої «зухвалої» контрабанди.

Щодо водія складено протокол про порушення митних правил за ч.1. статті 483 Митного кодексу України Санкції передбачають накладення штрафу у розмірі 100% від вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом з транспортним засобом, який використовувався для переміщення прихованого у схованках товару.

Приблизна орієнтовна вартість контрабандних цигарок становить 6 млн грн. Автобус марки «МАN», попередньо оцінений майже у 915 тис грн, також вилучено до рішення суду.

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