Росіяни продовжують намагатися утримати тимчасово захоплені території України та обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, вони ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Протягом поточної доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 000 примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій.

«За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 „Рапіра“. Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється. В місті Маріуполь окупаційна влада, замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення, здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди. Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал „Маріуполь-24“», — повідомили в Генштабі.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. В свою чергу, воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили та військової техніки.

Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський, який 14 листопада відвідав звільнений Херсон, заявив, що наша держава продовжить звільняти території, окуповані агресором.

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