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Спорт

«Що ж ви, хлопці, хочете побачити»: українська боєць ММА вразила відвертими образами (відео)

20:44 14 листопада 2022
Олена Овчиннікова

35-річна українська боєць змішаних єдиноборств Олена Овчиннікова, яка вразила навичками стрільби з гвинтівки, приміряла на себе відверті образи.

14-разова чемпіонка світу з бойових мистецтв (змішані єдиноборства, тайський бокс та кікбоксинг) продемонструвала, що може бути й жіночною. «Подумала зробити щось лише для моїх шанувальників. Що ж ви, хлопці, бажаєте побачити?» — написала Овчиннікова на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши відеоролик та продемонструвавши підписникам апетитні форми.

Зазначимо, що зараз спортсменка, яка проживає в США, відновлюється після другої операції на коліні, а останній свій бій провела в червні 2019-го, поступившись британці Кейт Джексон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вболівальниця повністю оголила груди на матчі чемпіонату Іспанії на знак подяки за подарунок від футболіста.

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