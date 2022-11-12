Підтвердити пільговий стаж можна через спеціальну комісію: як це зробити

Через бойові дії підприємства руйнуються або ж вимушено закриваються. Причин тому декілька — пошкоджена інфраструктура, проблеми з логістикою, відтік кадрів та інші кризові чинники. Тож працівник не лише втрачає роботу, а й може залишитися без пільгової пенсії (у випадку, якщо, скажімо, працював на шкідливому виробництві за списками № 1 чи № 2). Як майбутньому пенсіонеру підтвердити свій пільговий стаж? Відповідь на це актуальне питання дав експерт з пенсійних справ Сергій Коробкін.

Згідно з його роз'ясненням, щоб підтвердити наявність пільгового стажу, лише однієї трудової книжки недостатньо. Зазвичай у Пенсійному фонді просять надати довідку, що підтверджує пільговий характер роботи. Проте коли підприємство припиняє своє існування, отримати такі відомості людина не може, бо ж і відділу кадрів уже немає.

На цей випадок при обласних управліннях Пенсійного фонду існують спеціальні комісії з підтвердження пільгового стажу, які діють згідно з «Порядком підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу для призначення пенсії», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України № 18−1 від 10.11.2006 року.

Відповідно до порядку, заява на підтвердження стажу подається до будь-якого територіального управління Пенсійного фонду. Звідти впродовж п’яти робочих днів пакет документів має бути направлений до відповідного обласного управління. Засідання комісії проводиться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Заява про підтвердження стажу роботи розглядається не пізніше двох місяців з дня звернення.

До заяви про підтвердження стажу додаються:

документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації;

трудова книжка;

документи (за наявності), видані архівними установами, зокрема:

довідка про заробітну плату;

копії документів про проведення атестації робочих місць;

копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати тощо.

Заявник може додатково подавати й інші документи, які хоча б опосередковано будуть підтверджувати пільговий стаж.

Територіальні органи Пенсійного фонду можуть надавати заявникам допомогу в зборі необхідних документів, наприклад, посприяти в отриманні витягу з Єдиного державного реєстру щодо ліквідації підприємства.

За бажанням заявника питання підтвердження стажу може розглядатися в його присутності або присутності його представника. Хоча зазвичай це не практикується.

Рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні доводиться до відома заявника не пізніше п’яти робочих днів з дня його ухвалення. Рішення, що ухвалює комісія, можуть бути оскаржені в Пенсійному фонді або ж в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як здійснюється атестація шкідливих умов праці на підприємстві і чому вона є необхідною.

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