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Події

У Києві повідомляють про вибухи і навіть прильоти: що відомо

15:43 15 листопада 2022
дим

У середу, 15 листопада, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це пишуть Telgram-канали.


За словами місцевих мешканців, вибухи чути у різних районах столиці. Уламки ракети нібито впали в районі житлових будинків.

 



Також повідомляється про роботу ППО. У небі над Києвом є сліди вибухів. За деякими даними, уламки ракети впали в районі одного з житлових комплексів.





Мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що є два «прильоти», попередньо в житлові будинки у Печерському районі.

«Атака на столицю. У Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, до двох житлових будинків. Декілька ракет збили ППО над Києвом. Медики та рятувальники на місці влучень. Докладніша інформація згодом», — повідомив мер.

 

Нагадаємо, раніше військові експерти та ЗСУ попереджали, що російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту «Великої двадцятки».

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