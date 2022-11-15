«Армія сильніша за ФСБ»: експерт пояснив чому путін не звільнить Шойгу

Незважаючи на невдачі російської армії в Україні, президент володимир путін не буде звільняти міністра оборони Сергія Шойгу, оскільки повністю йому довіряє, так вважає радник глави МВС України Вадим Денисенко. За його словами, ставити нову людину на чолі оборонного відомства було б занадто ризикованим кроком.

«Вплив (Шойгу) на армію і військові операції відносно невеликий, але путін все одно його підтримує. Президент неодноразово давав зрозуміти, що він не звільнить Шойгу, який працює на користь самого путіна і покращує його становище. Багато людей, які його не поважають або вважають його вкрай неефективним, змушені з ним миритися, тому що за ним стоїть путін, — пояснив радник глави МВС України Вадим Денисенко під час інтерв'ю „НВ“. — Звільнення Шойгу було б пов'язане з надто великими ризиками для президента. А путін дуже добре розуміє, як працює система. Зняття Шойгу і ставка на когось невідомого означатиме дуже серйозні проблеми. Зокрема, йдеться про те, що на даному етапі війни армія сильніша за Федеральну службу безпеки (ФСБ). Саме тому путін страшенно боїться призначати когось, крім Шойгу, якому він довіряє на 100 відсотків».

Як відомо, Шойгу очолює російське оборонне відомство з 2012 року. З лютого, з початком російського вторгнення в Україну, міністра звинувачують у недбалості у збройних силах, включаючи, серед іншого, незадовільний стан військової техніки, що є наслідком системної корупції. ЗМІ регулярно анонсують відставку непопулярного політика. На початку жовтня російський опозиційний діяч і колишній нафтовий магнат Михайло Ходорковський повідомив, що в Кремлі сформувався неформальний альянс осіб, які прагнуть усунути Шойгу. Кажуть, що ця група включає Євгена Пригожина, впливового власника приватної військової компанії, відомої як «Група Вагнера», а також командувача Національної гвардії Віктора Золотова і прокремлівського лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, що агресія рф не може бути завершена шляхом умиротворення, вважає МЗС Британії.

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