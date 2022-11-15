«Прищеплення ідеології патріотизму»: у школи рф повертають військову підготовку

В країні-агресорці не тільки перевірять готовність бомбосховищ, але й повертають у школи військову підготовку, починаючи з наступного року. Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«9 листопада 2022 р. міністр освіти Сергій Кравцов повідомив, що військова підготовка повернеться до російських шкіл, починаючи з вересня 2023 року. Це є продовженням програми радянських часів, коли учні проходили обов'язкову військову підготовку, яка закінчилася в 1993 році. Ця підготовка включала в себе підготовку до хімічної або ядерної атаки, надання першої медичної допомоги, а також досвід поводження з автоматом Калашникова і стрільби з нього. Російські чиновники намагалися відновити цю підготовку в 2014 році після вторгнення росії до Криму. Була надія, що ця ініціатива покращить якість призовників. Вісім років потому мало що змінилося, і якість російських призовників залишається низькою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою».

Наразі, за даними Міноборони Великої Британії, розробляється програма підготовки, яка буде завершена до кінця 2022 року.

«Міністерство оборони росії підтримує цей процес, заявляючи, що не менше 140 годин на навчальний рік має бути присвячено цій підготовці. Вона, ймовірно, має на меті підготувати школярів з військовими навичками, оскільки вони наближаються до призовного віку, і збільшити кількість мобілізаційних та призовних кампаній. Ця ініціатива також, ймовірно, є частиною ширшого проекту з прищеплення ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів серед російського населення».

Нагадаємо, що в Криму вже риють окопи: росіяни бояться контрнаступу ЗСУ на півострів.

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