Пропонують «відмазати» за 15 тисяч доларів: ворог проводить насильницьку «мобілізацію» на захоплених територіях, — Генштаб

У вівторок, 15 листопада, російські варвари завдали масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі України. Було випущено близько 100 ракет, більшість з яких збила наша ППО.



Як повідомили у Генштабі, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за цю добу вразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, два склади боєприпасів та один важливий військовий об'єкт російських окупантів.

Підтверджено результати вогневої поразки противника. Так, у районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати росіян становили до 10 осіб загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, 35 загарбників поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 людей пораненими.

У Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти та виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.



Внаслідок вогневої поразки у районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти до міста.

У Кадіївці на Луганщині окупанти ходять по будинках та проводять примусову мобілізацію місцевого населення. Є випадки здирства грошей за те, щоб уникнути так званої мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих «силових структур» пропонують уникнути «мобілізації» за 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, вчора у звільненому Херсоні президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не зупиняться, а продовжуватимуть гнати ворога зі своєї землі.

Виступаючи перед лідерами «Великої двадцятки», Зеленський також заявив, що Україну не влаштує ні «Мінськ-3», ні жодний інший формат, який росіяни відразу порушать. Президент запропонував учасникам саміту приєднатися до допомоги у досягненні миру.

А сьогодні, після масованої ракетної атаки росіян, якою вони хочуть залякати Київ, Зеленський звернувся до українців. Він закликав жителів нашої країни берегти себе, під час тривоги перебувати в укриттях. Україна відновить всі руйнування, головне — щоб були живі люди.

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