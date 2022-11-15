Зеленський терміново звернувся до українців: можливі нові удари (відео)
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку росії по Україні.
Відповідне відеозвернення Зеленський опублікував у соцмережах. За його словами, було випущено 85 ракет по Україні — більшість по енергетичній інфраструктурі.
«Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється», — наголосив президент.
Зеленський додав, що можливе завдання ще близько 20 ударів по країні.
«Тому дуже прошу вас: бережіть себе й будьте в укриттях певний час. Знаю, що удари відключили енергетику у багатьох містах. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо», — наголосив він.
Своє звернення до громадян глава держави завершив словами «Слава Україні!» та «Ви — молодці!».
Нагадаємо, що 15 листопада росія знову здійснила масовану ракетну атаку по Україні. У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання до трьох житлових будинків у Печерському районі Києва. Також відомо про вибухи тавлучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.
Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК «Укренерго», енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні. В Офісі президента ситуацію назвали критичною.175
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