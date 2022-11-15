Зустріч керівників розвідок США та росії: про що Бернс попередив Наришкіна

Напередодні саміту G20 в Індонезії в Анкарі (Турція) відбулася зустріч директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса з керівником Служби зовнішньої розвідки російської федерації Сергієм Наришкіним. Керівник ЦРУ попередив свого співрозмовника про наслідки можливого застосування Москвою ядерної зброї в Україні.

За словами анонімного представника Білого дому, якого цитує Reuters, зустріч між Бернсом і Наришкіним не можна назвати перемовинами. Про домовленості щодо війни в Україні не йшлося. Бернс, як повідомляється, передав Наришкіну послання про наслідки застосування росією ядерної зброї в Україні. На думку американської сторони, це «може підірвати стратегічну стабільність», повідомило джерело в Білому домі.

Окрім війни в Україні, сторони мали багато питань для обговорення, включаючи Чорноморську зернову угоду та війну в Сирії.

Вільям Бернс, колишній посол США в росії, востаннє спілкувався з кремлівським високопосадовцем у 2021 році. На прохання Джо Байдена, він тоді зустрівся з володимиром путіним. Директор ЦРУ довів до російського президента занепокоєння Вашингтона щодо нарощування російських військ поблизу кордону з Україною.

Про поїздку Бернса до Туреччини повідомили українській владі. Джерело в Білому домі зазначило, що «американці дотримуються базового принципу: нічого про Україну без України». Це були перші прямі переговори на високому рівні між двома сторонами з часу російського вторгнення в Україну в лютому цього року.

Раніше повідомлялось, що кремль намагається через західних лідерів і президента Туреччини змусити Україну погодитися на тимчасове припинення вогню.Однак насправді путін не має наміру закінчувати війну, а лише виграти час.

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