Джо Байден та Сі Цзіньпін не сприймають путінські загрози ядерною зброєю

У понеділок, 14 листопада, на острові Балі в Індонезії відбулися переговори між президентом США Джо Байденом та головою КНР Сі Цзіньпіном. Обидва лідери прибули на Балі, щоб взяти участь у саміті «Великої двадцятки» (G20). Зазначається, що це була перша особиста зустріч Байдена як президента із Сі Цзіньпіном.

Переговори тривали три години — на годину довше запланованого. Багато експертів бачать у цьому добрий знак. Він вказує на готовність лідерів США та Китаю обговорювати наявні проблеми.

Таку думку підтвердив Байден. Він назвав розмову з китайським лідером відкритою та чесною. «Сі Цзіньпіна я побачив таким, яким він завжди був — конкретним і прямолінійним», — сказав президент США і додав, що при цьому голова КНР готовий йти на компроміси з низки питань.

«Я абсолютно впевнений, що нової холодної війни між нашими країнами не буде… Я не думаю, що з боку Китаю виникнуть якісь неминучі спроби вторгнення на Тайвань», — зазначив Байден.

Він також повідомив журналістам, що дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що політика Вашингтона щодо Тайваню не змінилася — США хочуть, щоб проблеми вирішувалися мирним шляхом.

«Я переконаний, що Сі Цзіньпін точно зрозумів, про що я говорив», — додав Байден.

Сі Цзіньпін визнав, що китайсько-американські відносини викликають стурбованість. «Коли світ опинився на роздоріжжі, це не те, чого очікує від наших країн міжнародна спільнота», — наголосив голова КНР.

«Нам потрібно намітити правильний курс для китайсько-американських відносин», — додав Сі.

У ході зустрічі лідери США та Китаю обговорили війну в Україні. «Президент Байден і голова Сі підкреслили, що, на їхню спільну думку, ядерну війну не можна починати й неможливо виграти, і що вони не сприймають загрози ядерною зброєю в Україні», — зазначає Білий дім.

Обидва лідери заявили про неприпустимість застосування ядерної зброї, а також неприпустимість загроз її використання в Україні. Сі Цзіньпін заявив, що вкрай стурбований ситуацією, що склалася, після декількох місяців війни.

Байден та Сі Цзіньпін домовилися, що всі ці теми продовжать обговорювати тепер у деталях їхні команди. На початку 2023 року Китай відвідає з офіційним візитом держсекретар США Ентоні Блінкен.

Перший день саміту G20 запам'ятався також відсутністю на ньому владимира путіна. Кремль надіслав на зустріч міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Той, прилетівши на Балі, потрапив до лікарні із серцевим нападом. Так повідомили провідні світові інформаційні агенції. МЗС Росії поспішило спростувати ці повідомлення. Однак губернатор Балі підтвердив, що Лавров був у лікарні. Йому знадобилося обстеження.

Зважаючи на все, серцю російського міністра доведеться витримати серйозні навантаження на саміті. Багато учасників зустрічі мали намір висловити путіну в обличчя чимало жорсткої критики. Тепер це вислуховуватиме Лавров.

«Війна путіна викликала спустошення у всьому світі, руйнуючи життя та занурюючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми закликаємо путінський режим до відповіді та викриємо його крайню зневагу до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20», — обіцяв новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак напередодні свого від'їзду до Індонезії.

«Було б добре, якби президент путін сам приїхав на саміт G20. Щоправда, тоді йому довелося б особисто зіткнутися з усіма питаннями та з усією критикою, яка виходить із більшості країн світу. Напевно, тому його тут немає», — заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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