Українцям частково компенсують вартість ліків: хто може розраховувати на новий вид допомоги та як її отримати

Українці, які постраждали від війни, зможуть отримати одноразову допомогу при купівлі ліків від Фонду «Ліки для України».

У Фонді обіцяють компенсувати до 500 гривень на купівлю та доставку необхідних ліків у разі замовлення препаратів через сайт Liki24. Одноразова допомога може покрити до половини вартості замовлення. Ліки доставлять безплатно, якщо сума в чеку перевищить 500 гривень.

Нагадаємо, що у всіх управліннях соціального захисту населення тепер можна оформити допомогу ВПО та довідку для перетину кордону людям з інвалідністю з документами у «Ді». Фізичні документи або їх копії з собою мати не обов'язково — достатньо поділитися необхідними документами у кілька кліків через «Дію».

Фото Pixabay

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