Де і коли дивитися онлайн «Інгулець» — «Динамо»: розклад трансляцій перенесеного матчу 1-го туру УПЛ

У четвер, 17 листопада, на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбудеться перенесений матч 1-го туру української прем'єр-ліги між «Інгульцем» та «Динамо», яке минулими вихідними не змогло на своїй клубній арені обіграти «Колос» (0:0).

Команду з Петрового на поєдинок проти гранда виведе новий наставник — 36-річний виконувач обов'язків головного тренера хорват Младен Бартулович, який очолив аутсайдера УПЛ після відставки Сергія Лавриненка.

Раніше «Динамо» та «Інгулець» тричі перетиналися один з одним у чемпіонаті України. І якщо перші два матчі «біло-сині» впевнено виграли (2:0 — у листопаді 2020-го та 5:0 — у квітні 2021-го), то в останній грі (у серпні 2021-го) колектив з Кіровоградської області зумів на динамівській арені відібрати у гранда два очки — 1:1.

У майбутньому матчі, який довірено судити харків'янці Катерині Монзуль, букмекери віддають перевагу підопічним Мірчі Луческу. Наприклад, контора «Паріматч» пропонує зробити ставку на перемогу «Динамо» з коефіцієнтом 1,36, на нічию — 5,00, на виграш «Інгульця» — 8,70.

Чемпіонат України. Матч 1-го туру

17 листопада (четвер)

«Інгулець» — «Динамо» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 32 очки (12 матчів);

2. «Шахтар» — 27 (11);

3. «Зоря» — 23 (12);

4. «Олександрія» — 23 (11);

5. «Динамо» — 20 (11);

6. «Верес» — 17 (13);

7. «Колос» — 16 (12);

8. «Металіст» — 15 (12);

9. «Ворскла» — 15 (13);

11. «Металіст 1925» — 14 (12);

10. «Рух» — 12 (12);

12. «Кривбас» — 12 (12);

13. «Минай» — 10 (12);

14. «Чорноморець» — 9 (12);

15. «Львів» — 9 (11);

16. «Інгулець» — 7 (11).

Бомбардири: 9 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков («Олександрія»), Олексій Гуцуляк, Олександр Піхальонок (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев («Зоря»), Владислав Ванат («Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» з дебютним голом голландця Лонвейка обіграло в УПЛ «Олександрію».

Фото ФК «Динамо»

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