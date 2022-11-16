В росії платили менше: хто та скільки отримає грошей на чемпіонаті світу з футболу

У неділю, 20 листопада, поєдинком Еквадор — Катар стартує чемпіонат світу з футболу за участю 32 команд, на який, на жаль, не змогла пробитися збірна України.

Учасники ЧС-2022 боротимуться не лише за головний трофей, а й за солідні призові. При цьому ФІФА вкотре збільшила призовий фонд турніру. Порівняно з ЧС-2018, який приймала росія, його збільшили на 40 млн доларів (440 млн проти 400 млн), повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Лише за вихід у фінальний турнір світової першості кожна збірна-учасниця отримає по 9 млн доларів, а ще по 1,5 млн ФІФА перерахує національним федераціям, щоб ті покрили витрати на підготовку до турніру.

Вихід до 1/8 фіналу (боротьбу продовжать по дві найкращі збірні з кожного квартету) принесе кожній команді 13 млн доларів, а до чвертьфіналу — 17 млн. Колективу, який фінішував на ЧС-2022 на четвертій позиції, ФІФА виплатить 25 млн доларів, бронзовому призеру 27 млн, фіналісту — 30 млн і, нарешті, чемпіону світу — 42 мільйони в американській валюті.

Крім того, 370 млн доларів отримають клуби, гравці яких викликані для участі в чемпіонаті світу (вперше з ЧС-1998 на турнірі не виступить жоден представник української прем'єр-ліги), а ще 220 млн підуть на страхування футболістів від травм.

Нагадаємо, що 22-й чемпіонат світу з футболу триватиме до 18 грудня, коли у фіналі на 80-тисячному Національному стадіоні в Лусаїлі визначиться тріумфатор турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував «припинити вогонь» в Україні та нарвався на жорстку відповідь.

Фото fifa.com

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