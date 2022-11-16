Під Києвом діти знайшли збиту ракету та несли її показувати (фото, відео)

Під час масованого удару росії по Україні 15 листопада школярі знайшли збиту ворожу ракету та кудись її понесли.

Про цей випадок повідомив керівник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов. За його словами, у самий розпал обстрілу Київщини поліцейські отримали від керівника одного із навчальних закладів Бучанського району таке повідомлення: «За школою діти знайшли збиту ракету і несуть показати».

Те, що діти під час ракетної загрози знаходилися на вулиці, а також те, що дорослі відкрито ігнорували повітряну тривогу, Нєбитов назвав вищою мірою безвідповідальності. «Той факт, що малеча так легковажно поводилась із вибухонебезпечними предметами, які несуть реальну загрозу життю і здоров’ю — просто шокує», — додав він та закликав дорослих подбати про те, щоб діти знали і дотримувались простих заходів безпеки: під час повітряної тривоги проходили в укриття, розуміли, що в разі виявлення небезпечних предметів чіпати їх не можна, треба повідомити дорослим або подзвонити до поліції.

Також поліцейські виявили тіло жінки літнього віку. Староста села Плесецьке повідомила, що 16 листопада загиблу знайли на кладовищі. За словами Нєбитова, 69-річна жінка під час повітряної тревоги перебувала біля могили чоловіка. Вона отримала смертельне поранення уламками ракети.

Фото поліції

До речі, кілька днів тому від осколкових поранень у лікарні загинув 50-річний чоловік, намагався розібрати танковий снаряд. Мешканець Старих Петрівців підібрав вибухонебезпечний предмет на території, де велись активні бойові дії на Київщині. У нього вдома поліцейські знайшли й інші небезпечні знахідки — авіаційні ракети, частини артилерійського снаряду, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ «УРАГАН».

Нагадаємо, що під час ворожої атаки в Києві були пошкоджені три житлові будинки. Відомо про одну жертву ракетного удару.

Фото — скріншот

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