В окупованому Мелітополі відключено трансляцію російських каналів, є значні проблеми з водопостачанням, — Генштаб

Росіяни не припиняють обстріли українських позицій та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України. Так, в результаті вогневого ураження району зосередження противника 15 листопада, у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими. Також підтверджено ліквідацію 8 окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області. В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів», — повідомили в Генштабі.

Там підтвердили успішне вогневе ураження місця розташування особового складу росіян 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка.

«У Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті фіксуються значні проблеми з водопостачанням. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника. Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів», — йдеться в повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в Інституті вивчення війни зазначають, що в Україні зріс рівень роботи ППО. Так, Генштаб ЗСУ заявив, що українські ППО 15 листопада збили понад 70 російських крилатих ракет і всі безпілотники, а також нагадують, що 43 крилаті ракети з 84 і 13 безпілотників з 24 були збиті під час атаки рашистів 10 жовтня.

169

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram