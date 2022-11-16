«Це була не наша ракета»: Зеленський прокоментував вибух у Польщі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не сумнівається у тому, що ракета, яка впала у Польщі, була не українською. Про це він заявив у ході пресконференції українським ЗМІ, яку транслювали в ефірі телемарафону.

«Я не сумніваюся у вечірній доповіді мені особисто — від командувача Повітряних сил до головкома [Валерія] Залужного — у тому, що це була не наша ракета чи наш ракетний удар. Я не маю сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов… Все, що Україна хотіла — всю ніч ми говорили з різними лідерами, домовилися, що багато цих розмов будуть непублічними… — у мене дуже проста позиція: чи можна допустити Україну на місце?.. Поки слідство не закінчилося, можна не говорити остаточні висновки?.. Ми маємо право [бути] у спільній слідчій групі?.. Я вважаю, так», — сказав Зеленський.

Раніше польський лідер Анджей Дуда заявив, що згоду на участь України у розслідуванні причин падіння ракети у місті Пшеводув мають дати Польща та США, повідомляє НВ.

Як писали «ФАКТИ», колишній керівник Департаменту нагляду за Збройними силами Бюро національної безпеки у Польщі генерал Ярослав Крашевський вважає, що ракета, яка вчора впала на території країни, була запущена з білоруської території.

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