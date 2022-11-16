Колишній керівник Департаменту нагляду за Збройними силами Бюро національної безпеки у Польщі генерал Ярослав Крашевський вважає, що ракета, яка вчора впала на території країни, була запущена з білоруської території.

«Вона була запущена просто біля білоруського кордону, або вона була запущена з одного з кораблів, які знаходяться в Чорному або Азовському морі. - заявив генерал Ярослав Крашевський в інтерв'ю на радіо RMF24. — Вважаю малоймовірним, що ракета була випущена засобами протиповітряної оборони України. Вказівки мені не підходять».

Генерал Ярослав Крашевський наголосив, що процедури на випадок таких інцидентів були розроблені кілька років тому і працюють. З 2016 року в Офісі національної безпеки відпрацьовуються та постійно вдосконалюються процедури, пов'язані з такими надзвичайними ситуаціями.

«Процедури поведінки найважливіших людей в державі відпрацьовані. І Президент, і Прем'єр-міністр, і Міністр національної оборони, і найважливіші воєначальники знають, що робити», — сказав він.

За його словами, можна побачити, що ці процедури працюють.

«Експерти, які вже знаходяться на місці, визначать, з якого напрямку прилетіла ракета, виходячи з форми воронки від вибуху і кутів там. Крім того, у нас залишився перекинутий причіп, за яким буде набагато легше підтвердити, з якого напрямку прилетіла ракета. Для мене зараз головне, щоб експерти знайшли якомога більше фрагментів розірваної ракети — як частини носія, тобто там, де знаходиться паливо, двигуни. Не знаю, чи вдасться знайти фрагменти боєголовки. Найкраще було б знайти ті, що мають опис, і на основі цього експерти, безумовно, зможуть визначити тип ракети».

Він також зазначив, що чим далі летить ракета, тим вона менш точна.

«Якщо це стріляли підрозділи російської федерації, незалежно від того, чи це були сухопутні підрозділи, чи військово-морські, то обирати цілі в такій безпосередній близькості до кордону НАТО я вважаю повною дурістю. Це нас провокує. Це могла бути спроба перевірити реакцію НАТО».

Генерал висловив сподівання, що найближчим часом на східному кордоні будуть розгорнуті радари, здатні виявляти ракети, які летять у бік польської території. За його словами, ці радари пройшли випробування як на полігонах, так і під час місії в Афганістані, а також захищали Національний стадіон під час саміту НАТО у Варшаві у 2016 році.

Нагадаємо, що у Зеленського відреагували на версію падіння української ракети на території Польщі.

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