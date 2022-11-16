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Спорт

Ще три дні тому працював на матчі Мессі: арбітр Ліги чемпіонів раптово помер

20:47 16 листопада 2022
Жоан Амель

Відомий французький футбольний арбітр Жоан Амель раптово помер на 43-му році життя, повідомляє L'Equipe.

За інформацією видання, під час вечірнього тренування рефері знепритомнів і не зміг пережити інсульт.

Новину про смерть служителя Феміди підтвердила асоціація французьких суддів.

«Суддівська організація у жалобі. Наш колега та друг Жоан Амель помер у віці 42 років. Наші співчуття сім'ї та друзям. Жоане, нам тебе не вистачатиме», — заявили в організації.

Останнім матчем французької ліги 1, який судив Амель, була зустріч «Лілля» та «Ренна» (1:1) 6 листопада. А минулої неділі він виконував функції відеоасистента VAR у поєдинку за участю легендарного Ліонеля Мессі — «ПСЖ» — «Осер» (5:0).

Починаючи з сезону-2016/2017, Жоан Амель провів у вищому дивізіоні чемпіонату Франції 185 зустрічей. Також француз неодноразово був четвертим арбітром на поєдинках Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Зокрема, два тижні тому француз виконував обов'язки резервного судді на матчі «Реал» — «Селтик».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футбольний арбітр Шандор Пуль, який судив фінал ЧС-1994.

Фото L'Equipe

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