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Зґвалтував і вбив: у Хмельницькому хлопець позбавив життя дівчину, яка відмовилася з ним зустрічатися

18:14 18 листопада 2022
Зґвалтував і вбив: у Хмельницькому хлопець позбавив життя дівчину, яка відмовилася з ним зустрічатися

На Хмельниччині, де раніше молодик позбавив життя свою колишню сусідку, завершили розслідування кримінальної справи за фактом умисного вбивства, поєднаного із сексуальним насильством, а також вчинення майнових злочинів. Підозрюваним є 20-річний мешканець Хмельницького району, який вже зізнався у скоєному.

У обласній прокуратурі повідомили, що 5 липня в Хмельницькому поблизу недіючого залізничного переїзду знайшли напівроздягнене тіло 16-річної дівчини.

Підозрюваний, якого затримали в ході розслідування, розповів, що побачив незнайому дівчину і захотів з нею ближче познайомитись. Коли та відмовила, витяг з одягу шнурівку, накинув їй на шию, задушив і зґвалтував. На додачу зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.

Нині його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і взяли під варту.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років ж або довічне ув’язнення.

Нині обвинувальний акт направили до суду.

Нагадаємо, раніше до 11 років в'язниці за зґвалтування неповнолітньої сестри засудили мешканця Прикарпаття.

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