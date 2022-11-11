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Події

Зґвалтував двох неповнолітніх сестер, а одну з них вбив: мешканця Прикарпаття засудили до 11 років

13:34 11 листопада 2022
руки

Жителя Прикарпаття засудили до 11 років в'язниці за зґвалтування неповнолітньої сестри. Про це повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області.

Слідство встановило, що 38-річний місцевий житель у серпні цього року у стані алкогольного сп'яніння прийшов до будинку своєї матері, де мешкала його 15-річна сестра та запросив дівчину додому допомогти по господарству.

Щойно неповнолітня увійшла до будинку, він, застосувавши силу, зґвалтував її.

Раніше він зґвалтував та вбив ще одну свою сестру.

«Зазначимо, що чоловік уже судимий за вбивство іншої неповнолітньої сестри, поєднане зі зґвалтуванням», — йдеться у повідомленні прокуратури.

У суді обвинувачений свою провину визнав.

Нагадаємо, у Дніпрі суд визнав винним й засудив до 12 років позбавлення волі чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинку.

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