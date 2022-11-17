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Погода

Насувається сильний снігопад: влада столиці звернулася до киян

19:28 17 листопада 2022
Прибирання снігу

В Києві в п'ятницю, 18 листопада, синоптики прогнозують сильний снігопад. Сніг розпочнеться пообіді, посилиться увечері й триватиме до середини дня суботи. Про таке попередили в Київській міській адміністрації.

Саме тому киян просять залишити авто дома, аби не створювати затори на дорогах, в яких також стоять снігоприбиральна техніка й авто спецслужб.

Також варто подбати про належне паркування автотранспорту, аби не залишати автівки на узбіччях вулиць та доріг, де вони можуть заважати прибирати сніг.

Пішоходам же нагадують про необхідність використання світловідбивних елементів на одязі.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації, як саме треба використовувати флікери на одязі, та як носити лїхтарики, переходячи дорогу в темний час доби.

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