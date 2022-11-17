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Бутерброд по-італійськи: різнокольоровий, смачний та ароматний

20:45 18 листопада 2022
Бутерброд

Кожна країна має свою інтерпретацію бутерброду. В Італії це хрумка брускетта, доповнена томатами, сиром, зеленню, часником.

Сьогодні брускетту можна скуштувати практично у всіх українських ресторанах, де є італійське меню. Проте дешевше, звісно, приготувати її вдома. Це дуже просто,

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

«Брускетта з чері нікого не залишить байдужим, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і переконайтесь у цьому особисто! Приготування бутерброду під силу кожному».

Брускетта з томатами та зеленню

  • Чорний хліб
  • Часник
  • Черрі
  • Сіль
  • Цибулина
  • Перець
  • Олія
  • Гірчиця у зернах
  • Зелень

Хліб трохи підсмажуємо або підсушуємо в духовці. Натираємо часником.

З'єднуємо решту інгредієнтів (їх кількість залежить від вашого смаку). Добре перемішуємо та додаємо помідори.

Формуємо бутерброд.

Смачного!

Нагадаємо ще кілька рецептів ласощів від кулінарки Елли Іванової.

Фото з альбому Елли Іванової

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