Бутерброд по-італійськи: різнокольоровий, смачний та ароматний
Кожна країна має свою інтерпретацію бутерброду. В Італії це хрумка брускетта, доповнена томатами, сиром, зеленню, часником.
Сьогодні брускетту можна скуштувати практично у всіх українських ресторанах, де є італійське меню. Проте дешевше, звісно, приготувати її вдома. Це дуже просто,
Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
«Брускетта з чері нікого не залишить байдужим, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і переконайтесь у цьому особисто! Приготування бутерброду під силу кожному».
Брускетта з томатами та зеленню
- Чорний хліб
- Часник
- Черрі
- Сіль
- Цибулина
- Перець
- Олія
- Гірчиця у зернах
- Зелень
Хліб трохи підсмажуємо або підсушуємо в духовці. Натираємо часником.
З'єднуємо решту інгредієнтів (їх кількість залежить від вашого смаку). Добре перемішуємо та додаємо помідори.
Формуємо бутерброд.
Смачного!
Нагадаємо ще кілька рецептів ласощів від кулінарки Елли Іванової.
Фото з альбому Елли Іванової
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