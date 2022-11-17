Бутерброд по-італійськи: різнокольоровий, смачний та ароматний

Кожна країна має свою інтерпретацію бутерброду. В Італії це хрумка брускетта, доповнена томатами, сиром, зеленню, часником.

Сьогодні брускетту можна скуштувати практично у всіх українських ресторанах, де є італійське меню. Проте дешевше, звісно, приготувати її вдома. Це дуже просто,

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

«Брускетта з чері нікого не залишить байдужим, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і переконайтесь у цьому особисто! Приготування бутерброду під силу кожному».

Брускетта з томатами та зеленню Чорний хліб

Часник

Черрі

Сіль

Цибулина

Перець

Олія

Гірчиця у зернах

Зелень

Хліб трохи підсмажуємо або підсушуємо в духовці. Натираємо часником.

З'єднуємо решту інгредієнтів (їх кількість залежить від вашого смаку). Добре перемішуємо та додаємо помідори.

Формуємо бутерброд.

Смачного!

Нагадаємо ще кілька рецептів ласощів від кулінарки Елли Іванової.

Фото з альбому Елли Іванової



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