40.02 / 40.92 38.32 / 39.53
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Неймовірно смачні канапки із морквою та часником»: ви готуватимете їх щодня

22:30 15 жовтня 2022
Канапки

«Бюджетний варіант перекусу для всієї сім"ї, а також їх можна подавати і до святкового столу. Швидко, ситно і без мороки», — розповідає українська фудблогерка Юлія Сімончук, яка раніше ділилася власним рецептом м"ясних бендериків.

Інгредієнти:

батон — ½ шт;
сир твердий — 50 г;
морква — 70 г;
часник — 2 зуб.;
сіль, перець — на смак;
майонез — 50 г;
зелень.

Приготування:

Натерти на мілку тертку сиру моркву та сир, додати подрібнений часник. Посилити, поперчити на смак, додати зелень (в мене кріп), майонез, перемішати до однорідності.

Викласти масу на підсмажений/підсушений батон.

Нагадаємо ще один рецепт — канапка «Капрезе» до сніданку: просто та ідеально смачно.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як позбутися харчової молі народними засобами

Як позбутися харчової молі народними засобами

хата

Будь-які холоди нестрашні: українець збудував теплий будинок з пінопласту, в якому можна не платити за комуналку

Документ

Підтверджувати трудовий стаж доведеться за новими правилами: що змінилося

торт

«Супершвидкий» та «суперсмачний» торт «Снікерс»: готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту