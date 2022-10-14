«Неймовірно смачні канапки із морквою та часником»: ви готуватимете їх щодня

«Бюджетний варіант перекусу для всієї сім"ї, а також їх можна подавати і до святкового столу. Швидко, ситно і без мороки», — розповідає українська фудблогерка Юлія Сімончук, яка раніше ділилася власним рецептом м"ясних бендериків.

Інгредієнти: батон — ½ шт;

сир твердий — 50 г;

морква — 70 г;

часник — 2 зуб.;

сіль, перець — на смак;

майонез — 50 г;

зелень.

Приготування:

Натерти на мілку тертку сиру моркву та сир, додати подрібнений часник. Посилити, поперчити на смак, додати зелень (в мене кріп), майонез, перемішати до однорідності.

Викласти масу на підсмажений/підсушений батон.

Нагадаємо ще один рецепт — канапка «Капрезе» до сніданку: просто та ідеально смачно.

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