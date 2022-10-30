Вечеря при свічках: ідеї та рецепти ласощів від кулінарки Елли Іванової

Відсутність світла — нелегке випробування. Але це привід згадати про гарні свічки, які вам колись дарували друзі та рідні, та влаштувати вечерю при свічках. Питання тільки в тому, як її приготувати, особливо якщо у вас в будинку електрична плита. Але й це не безвихідна ситуація. Ідеями смачних страв, які можна приготувати за відсутності електрики, із «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

«Приготуйте салати, бутерброди та десерти у склянці»

— Дорогі друзі, напевно, вам знайоме: ви прийшли додому з роботи, а світла немає, — каже Елла Іванова. — Але ж це не біда. Влаштуйте вечерю при свічках, приготувавши прості страви. Це можуть бути закуски, бутерброди, салати, десерти у склянці.

— Поділіться рецептами?

— Із задоволенням. Наприклад, приготуйте закуску з авокадо.

Авокадо подрібнюємо. Додаємо лимонний сік, сіль, перець до смаку, а також м'якуш помідора. Така закуска дуже ситна та корисна. Нею можна доповнювати тости. Ще одна моя улюблена — закуска з тунцем. Тунець подрібнюємо. Додаємо сир «Філадельфія». Перемішуємо. Викладаємо на крекер.

— Можна уявити, наскільки це смачно.

- Також пораджу приготувати закуску з огірка та авокадо.

Огірок нарізаємо кільцями. Половину авокадо подрібнюємо. Додаємо сік лимона, сіль, можна використовувати кисломолочний сир. Викладаємо авокадо на огірок. До такої закуски незайвим буде шматочок ковбаски.

— А який салат варто приготувати?

— З мандаринами, зернами граната і гарбузовим насінням. Він яскравий, смачний, соковитий та дуже ароматний.

Салат з мандаринами, зернами гранату та гарбузовим насінням Складові: Зелень (на смак)

Два-три мандарини

1 гранат

Насіння гарбуза Для соусу 50 г мандаринового соку

Сіль

Перець

1 чайна ложка меду

1 столова ложка оливкової олії Зелень промиваємо та просушуємо на паперових рушниках. Мандарини очищаємо та розбираємо на часточки. Гранат очищаємо. Гарбузове насіння підсмажуємо. На тарілку викладаємо зелень, мандарини, гранат, насіння. Готуємо заправку. З'єднуємо мед, мандариновий сік, сіль, перець, оливкову олію. Добре перемішуємо. Заправляємо салат. Смачного!

— Ви досвідчений кулінар. Які лайфхаки підкажете читачам для приготування їжі за відсутності електрики?

— Коли є світло, запікаю овочі в духовці — буряк, морква, картопля. Коли немає світла, можна зробити вінегрет чи олів'є. Також люблю картопляний салат з оселедцем.

«Ідеальна вечеря при свічках та, коли за столом збираються близькі та рідні люди»

— А що приготувати на десерт?

— Десерт у склянці сподобається і дорослим, і дітям.

Десерт у склянці Палички савоярді (4 шт.)

200 г рікотти

Фрукти

Джем Подрібнюємо палички. Викладаємо на дно келиха. Далі рікотта, фрукти, знову рікотта та джем. Це так смачно! Такі ласощі не важко приготувати при свічці.

— Які фрукти підійдуть?

— Банан, апельсин, ананас, ківі.

— Як краще зберігати продукти, якщо постійно вимикають світло?

— Багато продуктів, що швидко псуються, не купуйте. При цьому варто запастися консервами, тушкованкою, хлібцями.

— Яка вечеря при свічках для вас ідеальна?

— Та, коли за столом збираються близькі та рідні люди.

Раніше кулінарка Елла Іванова розповіла, як приготувати дуже ніжні та соковиті млинці з м'ясом.

Фото з альбому Елли Іванової

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