За добу, що минула, ворог завдав 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях, а Сили оборони збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА «Шахед-136».

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, постійно здійснює повітряну розвідку.

Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.



За даними розвідки, у Білгородській області рф росіяни розпочали активне вербування працівників промислових підприємств до ПВК Вагнер. Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі «вагнерівців» терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню зборів працівникам запропонують підписати контракт з приватною військовою компанією.

«У зв’язку зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованих територіях Луганської області за наказом так званого „міністерства охорони здоров’я“, працівників медичних закладів регіону зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад», — повідомили у Генштабі.



Зазначається, що за добу, що минула, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інших важливих об’єкти окупантів.

В оперативному командуванні «Південь» додали, що окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. А у Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня — все медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.



«Окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон. Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомляли, що ворог продовжує вербувати до війська ув’язнених та посилює своє угрупування в окупованому Маріуполі.

Фото Генштабу ЗСУ

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