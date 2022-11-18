Обов'язково настане день, коли винні у трагедії МН-17 почнуть відбувати покарання, — Зеленський про вирок у Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні назвав дуже важливим перший вирок вбивцям, які знищили малайзійський «Боїнг» у небі над Донбасом у 2014 році.

За його словами, настане час, коли ігор гіркін (стрєлков), сергій дубинський та леонід харченко почнут відбувати довічний термін покарання.

«Але це рішення не просто про трьох убивць. росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня. Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України — первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року. Це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави. Коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли їхні командири та політичний „дах“ отримають справедливі вироки, коли росія відшкодує всі збитки, завдані російською агресією, — це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру», — зазначив він та додав, що рішення в Гаазі доводить, що кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримає свою юридичну відповідь.

Також Зеленський назвав важливим міжнародним результатом подовження експортної зернової ініціативи. Це вдалося зробити попри різноманітні маніпуляції росії.

«Це дуже конкретна річ — те, завдяки чому світ бачить значення України. За час від 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли вже понад 450 суден. Загальний обсяг продовольства — 11 млн тонн. Географія дуже широка: Марокко, Алжир, Лівія, Туніс, Єгипет, Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Ємен, Ліван, Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, а також країни Європейського Союзу. Десятки мільйонів людей, передусім у країнах Африки, врятовані від голоду, зокрема шляхом постачання в межах Продовольчої програми ООН із наших портів», — підкреслив він.

Нагадаємо, що у жовтні цього року українська розвідка повідомляла, що стрєлков знаходився на территорії України.

Фото Офісу президента

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