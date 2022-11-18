Одній з категорій українців виплачуватимуть по 5 тисяч гривень щомісяця, але подати заявку потрібно до кінця листопада

В Україні в час повномасштабної війни діє програма підтримки українських дітей до 18 років, які через війну втратили одного чи обох батьків. Допомога пропонується Фондом імені блаженного священномученика Климентія Шептицького. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Фонд було створено за спільної ініціативи урядів України та Польщі. Одна з програм Фонду Шептицького полягає в підтримці неповнолітніх дітей, які внаслідок війни втратили одного чи обох батьків. Дітям виплачується 5000 грн щомісячно. Першим місяцем виплат вважається той, коли була подана заявка на допомогу. Перші виплати здійснюються протягом двох тижнів після ухвалення позитивного рішення по заявці за наявності банківських реквізитів заявників», — повідомили у відомстві.

Там зазначили, що заявки приймаються до кінця листопада. Заявка на допомогу заповнюється та подається онлайн на сайті Фонду. Для цього достатньо заповнити форму.

Необхідні документи: відсканований документ, що посвідчує особу заявника-опікуна, а також дитини, яка буде прямим бенефіціаром грошової допомоги (сторінки з фото й персональними даними); відсканована копія свідоцтва про народження дитини; відскановане свідоцтво про смерть батьків/одного з батьків або відсканований документ, що підтверджує зникнення батьків чи відсканований документ опікуна, що підтверджує встановлення опіки над дитиною.

У разі якщо не вистачає документів для подання заявки або є запитання можна заертатись за номером телефону: +38 (093) 213-76-96 , Оксана Похода.

Як писали «ФАКТИ», що Фонд імені Шептицького працює також і у Польщі. На виплати з нього можуть розраховувати діти-сироти, які втратили батьків під час війни і опинилися у Польщі, а також жінки, яких було звільнено з російського полону.

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