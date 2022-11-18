Як зберігати продукти, якщо немає світла: у Кличка дали цінні рекомендації

В умовах відключень світла, пов'язаних з ударами рашистів по критичній інфраструктурі, громадянам дали рекомендації щодо зберігання продуктів, а також порадили заздалегідь дізнатися, де знаходяться найближчі бювети з водою, які підключать до генераторів.

Так, у головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві оприлюднили електронну карту столиці з працюючими бюветами та порадили зробити необхідний запас води.

Киянам також радять:

підготувати запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо);

намагатися готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час;

при купівлі харчових продуктів надавати перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо);

придбати термопакети з холодоелементами;

за можливості робити запас гарячих напоїв у термосах;

при відключенні світла рідше відкривати холодильник, зберігати продукти на балконі, враховуючи, що швидкопсувна продукція, як привило, зберігається при температурі +4°С.

Раніше українцям дали п'ять порад щодо правильного вмикання електроприладів після тривалого відключення світла.

Фото Pixabay

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