«Спочатку почув гуркіт „мопеда“, потім — спалах»: у Дніпрі врятували пораненого під час удару рашистів чоловіка

У Дніпрі поліцейський та медики врятували життя чоловіку, який отримав важкі поранення під час ракетного удару по місту.

«Обгоріле обличчя, розірвана осколками нога, закладені вуха та величезне почуття ненависті. Цей стан переслідує Сергія після вибуху. На роботі він почув спочатку гуркіт „мопеда“, потім — спалах. Знемагаючи від болю, повз і просив викликати „швидку“. Дотягся до телефону, назвав своє ім'я та адресу. Лежав у величезній калюжі своєї крові», — розповідає про пацієнта гендиректор клініки імені Мечникова Сергій Риженко.



За його словами, лікарі екстреної медицини за лічені хвилини доставили постраждалого до лікарні, заповнюючи крововтрату, а за хвилину до приїзда «швидкої» поліцейський встиг накласти чоловікові джгут, не давши померти від дефіциту крові.

Сергій Риженко додав, що пацієнт після крапельниць прийшов до тями. Тепер він хоче подякувати правоохоронцю, який зупиняв йому кров, а також побачити дружину та десятирічну доньку.



«Декілька днів реанімації він був у стані польоту між життям і смертю, тільки голос дружини давав упевненість, що все буде гаразд», — додав він та відзначив роботу медиків клініки, які провели біля операційного столу десятки годин, рятуючи пораненому ногу.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляв, що рашисти вчергове здійснили удар по регіону. Близько 40 снарядів прилетіло по Нікополю.

Фото зі сторінки Сергія Риженка у соцмережах

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