Підтримка волонтерського фронту українськими підприємцями: кейси ІТ-компаній

Як до повномасштабної війни, так і після 24 лютого, українська IT-індустрія продовжує розвиватися, а IT-послуги стали єдиною сферою бізнесу в Україні, яка зросла у 2022 р. порівняно з 2021 р. на 27%. Крім боротьби на економічному фронті ІТ-підприємці донатять на ЗСУ, проводять благодійні акції, реалізують освітні проєкти та підтримують інші галузі.

Поштовхом до благодійності в ІТ-компаніях зазвичай є їхній менеджмент та цінності засновників. Наприклад, команда компанії Finmap, один зі співзасновників якої -- Іван Каунов -- зараз на фронті активно волонтерять і допомагають військовим. На початку повномасштабного вторгнення засновник IT-компанії Genesis Володимир Многолєтній оголосив про переказ 5 млн грн фонду «Повернись живим» та стимулював долучитися до збору понад 70 представників команди, подвоївши їх внески власними коштами. Засновник Telesens Едуард Рубін займається доставкою гуманітарної допомоги з-за кордону до Харкова та області, а також привозить автомобілі на потреби волонтерам. Таких історій безліч. Їх об'єднує те, що всі ці ініціативи, запущені під час повномасштабної війни, є логічним продовженням корпоративної соціальної відповідальності ІТ-компаній та їх засновників.

З перших днів повномасштабного вторгнення і по сьогодні активно підтримує ЗСУ Артем Бородатюк та вся його група компаній. У 2006 р. 21-річний підприємець з Одеси заснував SEO агенцію Netpeak, яка до 2016 р. переросла у групу-компаній Netpeak Group. До неї, крім агентств Netpeak та Inweb, увійшли один з найпопулярніших у світі сервісів пошукової оптимізації Serpstat, агентство-організатор конференцій Octopus Events, онлайн-університет Choice31, який навчає фахівців для ринків десятків країн, та ін. У 2018 р. агенство Netpeak під керівництвом Артема Бородатюка увійшло в рейтинг Inc. 5000 Europe з динамікою росту в 172%

Загалом Netpeak Group працевлаштувала 750 співробітників, портфель компанії налічує понад 5000 платоспроможних клієнтів та понад 100 000 користувачів у всьому світі.

З початком повномасштабного вторгнення Артем Бородатюк продовжив активно працювати, реалізуючи місію, яку сформулював ще на початку свого бізнесового шляху: «Поліпшення в Україні можна отримати тільки шляхом зростання економіки, тобто розвитку МСП».

Netpeak Group вдалось не тільки втримати робочі місця, а й створити окремий волонтерський фронт всередині групи компаній з фокусом на зміцненні обороноздатності країни та допомоги військовим. Ще у 2015 р. фаундер Артем Бородатюк запустив одну з перших в країні краудфандингових платформ для реалізації соціальних міських проєктів «Моє Місто» та систему з адопції бездомних тварин GladPet. Поки більша частина команд Netpeak Group займалась адаптацією бізнесу під нові реалії заради підтримки економічного фронту, частина співробітників на чолі саме з командою платформи «Моє Місто» взялись за волонтерський фронт. За перші два місяці командними зусиллями вдалося забезпечили 2 військові роти продовольством та технікою, 1 роту тактичною амуніцією, надали медикаменти та продовольство для 7 шпиталів та 1 пологового будинку. А також допомогли 3 структурам МВС в Одесі. В тому числі повністю взяли під забезпечення одну з бригад ЗСУ під Херсонщиною, в котрій служить один з нетпіковців.

Після 24 лютого Артем Бородатюк через «Моє Місто» запустив програму «Разом — більше» з метою щомісяця підтримувати певний фонд на кошти та розповідати про неймовірних людей, які дбають про діяльність цього фонду. За два місяці дії програми була надана фінансова підтримка у розмірі 10 000 $ трьом фондам: «Землячки «, «Госпітальєри» та БФ Сергія Притули.

Про важливість боронити ще один фронт — інформаційний — свідчать десятки публікації в телеграмі підприємця. Ще у травні 2021 р. Артем створив новий освітній проєкт з підготовки маркетологів, аналітиків, проджект- і продакт-менеджерів Choice31. А у 2022 р. підприємець разом з онлайн-університетом долучився до проєкту Be Brave Like Ukraine, реалізований спільно з Мінцифрою. Це безкоштовний курс про те, як сформувалася українська ідентичність і сміливість, який став логічним продовженням міжнародної рекламної кампанії Ukrainian Bravery.

У березні 2022 р. міжнародний сервіс Serpstat за вказівкою Бородатюка закрив російські акаунти (без повернення коштів), припинив співпрацю з «Яндекс», російським та білоруським Google. Згодом Артем Бородатюк оголосив про запуск проєкта #ReplaceRUwithUA. Це своєрідна шпаргалка для бізнесу — перелік українського програмного забезпечення, яке здатне замінити російські продукти. А в меню вибору результатів видачі сервісів Serpstat, Ringostat, Netpeak Software, RadASO) назва країни «Russia» було змінено на «russia (terrorist state)», що за задумом фаундера сприяло делегітимізації росії як держави загалом.

Бородатюк активно підтримує діджиталізацію та інновації в ЗСУ: нещодавно Netpeak в колаборації з Genesis купили третій морський дрон українського виробництва, відгукнувшись на заклик Володимира Зеленського та UNITED24.

Після початком повномасштабного вторгнення IT-сектор показав високий рівень життєздатності. Згідно з даними дослідження IT Research Resilience 85% компаній повністю або майже повністю відновили бізнес-активність. Це є позитивним показником як для економіки країни, так і для соціальної сфери. IT-бізнеси демонстрували важливість соціальної відповідальності в їхній діяльності й до війни. Так, за результатами одного дослідження, найбільшу частку серед компаній в Україні, які представили найкращі кейси соціальної відповідальності, були саме ІТ-бізнеси (39%).

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