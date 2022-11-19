Підтверджена диверсія на «Північних потоках»": слідчі Швеції знайшли сліди вибухівки

іШведський прокурор Матс Юнгквіст, який розслідує вибухи на газогонах «Північний потік-1» та «Північний потік-2», заявив, що інцидент є грубою диверсією, оскільки на місці вибуху знайшли вибухові речовини. Про це повідомляє прокуратура Швеції.

«Під час слідчих дій на місці злочину в Балтійському морі було вилучено значну кількість речових доказів, а територія ретельно задокументована. Наразі проведені аналізи свідчать про наявність залишків вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах. Робота з поглибленого аналізу триває, аби зробити більш достовірні висновки щодо інциденту, — зазначив прокурор Швеції Матс Юнгквіст. — Досудове розслідування є дуже складним та об'ємним. Подальше розслідування покаже, чи можна когось підозрювати у скоєнні злочину».

За словами прокурора, співпраця з органами влади Швеції та інших країн є відмінною. Наразі він не може надати більше інформації для ЗМІ.

Нагадаємо, 27 вересня, німецький оператор «Північного потоку» компанія Nord Stream повідомила про одночасне пошкодження одразу трьох ниток газопроводу. Один витік був виявлений на нитці газопроводу «Північний потік-2». Ще дві на обох нитках «Північного потоку». Усі три відбулися у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

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