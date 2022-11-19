Під Києвом п’яний водій вбив дитину з Херсонщини

У Білоцерківському районі на Київщині водій напідпитку насмерть збив 12-річного хлопчика, який ішов узбіччям надвечір у п'ятницю, 18 листопада.

Відомо, що сім’я загиблого лише місяць тому переїхала до Київської області з Херсонщини, рятуючись від війни. У родині було восьмеро дітей, повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Трагічний інцидент трапився близько 17:00 у селі Брилівка Білоцерківського району.

«Хлопчик пішов купити їжу, повертався додому узбіччям, не дійшов до оселі всього 100 метрів…57-річний водій легковика збив дитину на смерть», — йдеться у повідомленні.

Авто після скоєння смертельного ДТП

За словами Нєбитова, водія затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Затримання водія

Нагадаємо, раніше у МОЗ дали настійливі рекомендації пішоходам носити у темний час доби флікери, або ж світлий одяг, щоб бути помітнішим на дорозі.

Фото t. me/andrii_nebytov/780

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