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Суспільство та люди

Місяць — надто багато: у Києві хочуть змінити графік зимових канікул

12:55 19 листопада 2022
Місяць – надто багато: у Києві хочуть змінити графік зимових канікул

Звістка про те, що зимові канікули в школах Києва повинні розпочатися 26 грудня 2022 року і триватимуть протягом місяця, збентежила деяких батьків. Вони заявили про свою незгоду з подібним графіком.

Зокрема, на сайті Київської міської ради з'явилася петиція № 11483 із проханням скоротити термін зимових канікул.

Як відомо, у якості аргументу за такі тривалі канікули мер міста Віталій Кличко висунув необхідність опалення шкіл у мінімальному режимі для підтримки системи опалення, а також можливість вчителям використати цей час для оплачуваної відпустки.

Ще однією причиною такого рішення стала можливість використовувати школи як пункти обігріву у разі надзвичайної ситуації з опаленням.

До того ж, зміна розкладу не суперечить чинному законодавству, в якому зазначено, що дати канікул кожна школа встановлює самостійно, спираючись на рекомендації Міністерства освіти та ситуацію з безпекою у місті. При цьому загальна тривалість канікул без урахування літніх має становити не менше ніж 30 днів.

Водночас, киянин Олексій Стрєльцов зареєстрував петицію з проханням скоротити тривалість канікул з одного місяця до двох тижнів, тобто з 26 грудня по 8 січня.

«Що робити тим батькам, хто не може місяць сидіти вдома? Будь ласка, встановіть термін зимових канікул два тижні, а не місяць!» — пише він.

Зауважимо, що дана петиція буде розглянута лише у тому випадку, якщо вона набере шість тисяч підписів (станом на ранок 19 листопада її підписала лише 141 людина).

Довідково: навчальний рік 2022−2023 у школах Києва триватиме до 1 липня.

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