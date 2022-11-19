Київ замітає снігом: як довго протримається негода

Київ замело снігом, який розпочався відучора. На дорогах, мостах та тротуарах нині працює 302 одиниці спецтехніки, а пішохідні доріжки, сходи надземних та підземних переходів, зупинки громадського транспорту прибирають 136 комунальників у складі 25 бригад. Удень кількість цих бригад мають збільшити, повідомили у КМДА.

Також на вулиці вийшли 3500 дворників та 119 одиниць техніки житлово-комунального господарства.

Перед початком снігопаду шляховики виконали превентивну обробку покриття, щоб сніг розтавав і не утворював гололедицю, проте протягом ночі роботи ускладнював ледь дощ, у який переходив снігопад.

Снігопади прогнозують і протягом першої половини дня суботи, а також у неділю.

Тож водіїв вкотре закликають без нагальної потреби не виїжджати на власних авто та не паркувати авто на узбіччях доріг та вулиць.

Тим часом народний синоптик Стас Щедрін прогнозує посилення снігопадів у західних та північних областях України. Тим часом у Кіровоградській та Черкаській областях сильний сніг переходитиме в дощ, тож можливий гололед.

На півдні країни пройдуть сильні зливи з грозами, потім з обіду й до вечора 19 листопада по Україні очікується коротке припинення опадів, бо вже в ніч на 20 листопада до нас знову надійде новий циклон — зі снігопадами та дощами.

Нагадаємо, синоптики вже вирахували, якою має бути майбутня зима, що так лякає українців.

Фото t. me/KyivCityOfficial/

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