39.78 / 40.50 40.09 / 41.15
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Київ замітає снігом: як довго протримається негода

10:45 19 листопада 2022
Сніг у Києві

Київ замело снігом, який розпочався відучора. На дорогах, мостах та тротуарах нині працює 302 одиниці спецтехніки, а пішохідні доріжки, сходи надземних та підземних переходів, зупинки громадського транспорту прибирають 136 комунальників у складі 25 бригад. Удень кількість цих бригад мають збільшити, повідомили у КМДА.

Також на вулиці вийшли 3500 дворників та 119 одиниць техніки житлово-комунального господарства.

Перед початком снігопаду шляховики виконали превентивну обробку покриття, щоб сніг розтавав і не утворював гололедицю, проте протягом ночі роботи ускладнював ледь дощ, у який переходив снігопад.

Снігопади прогнозують і протягом першої половини дня суботи, а також у неділю.

Тож водіїв вкотре закликають без нагальної потреби не виїжджати на власних авто та не паркувати авто на узбіччях доріг та вулиць.

Тим часом народний синоптик Стас Щедрін прогнозує посилення снігопадів у західних та північних областях України. Тим часом у Кіровоградській та Черкаській областях сильний сніг переходитиме в дощ, тож можливий гололед.

На півдні країни пройдуть сильні зливи з грозами, потім з обіду й до вечора 19 листопада по Україні очікується коротке припинення опадів, бо вже в ніч на 20 листопада до нас знову надійде новий циклон — зі снігопадами та дощами.

Нагадаємо, синоптики вже вирахували, якою має бути майбутня зима, що так лякає українців.

Фото t. me/KyivCityOfficial/

280

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Людмила Пахомова та Олександр Горшков

Помер легендарний радянський фігурист, котрий пережив особисту трагедію (відео)

салат

Салат «Жіноча слабкість»: закохує в себе чоловіків з першої ложки

Чим підгодувати кущі та дерева під зиму: дачники назвали ТОП-3 безкоштовних кошти

ТОП-3 безкоштовихі засобів для підживлення дерев і кущів під зиму: не втрачайте час і гроші

Круче червоної риби: оселедець фінських моряків (відео)

На смак — крутіше червоної риби: як приготувати оселедця фінських моряків (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту