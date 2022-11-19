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ППО та якісні боєприпаси: Швеція заявила про військову підтримку України

10:40 19 листопада 2022
Швеція заявила про військову підтримку України

Парламент Швеції, яка вже допомагає Україні відновити енергосистему після російських ракетних ударів, ухвалив рішення надати нашій країні протягом 2022 року безоплатну допомогу у вигляді оборонного обладнання на максимальну суму 273 млн євро. Про це йдеться на сайті парламенту.

Йдеться про системи протиповітряної оборони, якісні боєприпаси, транспортні засоби для особового складу, особисте спорядження, включаючи зимову амуніцію та бронежилети, обладнання для прицілювання, намети та маскувальні сітки. Рішення було прийнято, попри те, що воно надійшло менш ніж за два робочі дні до дати його розгляду на пленарному засіданні, що є звичайною практикою.

Рішення шведського парламенту, йдеться на сайті, не впливає на потреби держави у запозиченнях або фінансові заощадження. Однак це зменшує активи держави на 3 007 800 000 шведських крон. Пропозиція є так званою комітетською ініціативою фінансового комітету.

Нагадаємо, Великобританія заморозила російські активи і думає віддати їх на відновлення України.

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