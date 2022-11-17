Попри ракетні удари росії по Україні, які завдають значних збитків енергетичній інфраструктурі, путін не досягне своєї цілі. Як заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, росія провалила «кожну» мету у війні проти України. Про це генерал сказав за підсумками сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий формат «Рамштайн»), повідомляє CNN.

«Росіяни зазнають поразки кожного разу. Вони програли стратегічно, вони програли оперативно і, повторюю, вони програли тактично. Те, що вони намагалися зробити, їм не вдалося, — сказав Марк Міллі на прес-конференції — Стратегічне переосмислення їхніх цілей, їхнього незаконного вторгнення провалилося, кожна з них».

Генерал Міллі перерахував неспроможність росії «захопити всю Україну» на початку війни, а також після переорієнтації на Донбас та захоплення Запоріжжя і Херсона.

«По всій лінії фронту протяжністю близько 900 кілометрів українці досягають успіху за успіхом, а росіяни щоразу зазнають поразки», — підкреслив генерал.

Нагадаємо, за повідомленнями Генштабу ЗСУ, втрати росіян наближаються до 83 тисяч військових.

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