40.00 / 40.47 40.25 / 41.02
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«росія провалила всі цілі у війні та зазнає поразки», — Марк Міллі

8:36 18 листопада 2022
Генерал Марк Міллі

Попри ракетні удари росії по Україні, які завдають значних збитків енергетичній інфраструктурі, путін не досягне своєї цілі. Як заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, росія провалила «кожну» мету у війні проти України. Про це генерал сказав за підсумками сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий формат «Рамштайн»), повідомляє CNN.

«Росіяни зазнають поразки кожного разу. Вони програли стратегічно, вони програли оперативно і, повторюю, вони програли тактично. Те, що вони намагалися зробити, їм не вдалося, — сказав Марк Міллі на прес-конференції — Стратегічне переосмислення їхніх цілей, їхнього незаконного вторгнення провалилося, кожна з них».

Генерал Міллі перерахував неспроможність росії «захопити всю Україну» на початку війни, а також після переорієнтації на Донбас та захоплення Запоріжжя і Херсона.

«По всій лінії фронту протяжністю близько 900 кілометрів українці досягають успіху за успіхом, а росіяни щоразу зазнають поразки», — підкреслив генерал.

Нагадаємо, за повідомленнями Генштабу ЗСУ, втрати росіян наближаються до 83 тисяч військових.

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Круче червоної риби: оселедець фінських моряків (відео)

На смак — крутіше червоної риби: як приготувати оселедця фінських моряків (відео)

салат

Салат «Жіноча слабкість»: закохує в себе чоловіків з першої ложки

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Людмила Пахомова та Олександр Горшков

Помер легендарний радянський фігурист, котрий пережив особисту трагедію (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту