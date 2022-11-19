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На білоруській залізниці «чистки» за злив інформації про рух військових ешелонів — ЗМІ

14:21 19 листопада 2022
Білоруська залізниця

Після того як інформація про пересування військових ешелонів з рф территорією Білорусі, стала відома українській розвідці, було звільнено з роботи першого заступника начальника служби вантажної роботи і зовнішньоекономічної діяльності Білоруської залізниці Олександра Євсюка. Про це повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

«За нашою інформацією, саме Євсюк відповідав за планування, зокрема, військових перевезень. Обставини звільнення приховуються, проте відомо, що один із чергових походів на доповідь до начальника залізниці Морозова В.М. закінчився відстороненням його від виконання обов'язків».

Крім того, за даними каналу, це не останнє звільнення зі служби вантажної роботи та зовнішньоекономічної діяльності. Такі чистки плануються і в інших службах Управління Білоруської залізниці.

Тим часом, за інформацією британської розвідки, росія перекинула до білорусі «Кинджали».

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