Пенсія в Україні: що відбувається з виплатами, якщо людина перебуває за кордоном

Як відомо, в Україні пенсія виплачується щомісяця за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера, незалежно від місця реєстрації через пошту чи установи банків.

Якщо ж пенсіонер проживає за кордоном, то виплата пенсії припиняється, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, пише НаПенсії .



Не йдеться про випадки, коли людина виїхала на нетривалий час.

Існує певна система моніторингу, яка запобігає надмірним виплатам.

У разі коли термін дії банківської картки закінчився, виплату пенсії автоматично переводять на «Укрпошту». Банки повідомляють органи Пенсійного фонду. Але якщо людина не забирає свою пенсію поштою понад півроку, то її нарахування повністю припиняється до з'ясування обставин.

Пенсіонеру, який не знімає пенсію зі своєї банківської картки понад рік, також припиняють виплати.

Відновити виплату пенсії можна лише на підставі особистої заяви пенсіонера.

Заборгованість з неотриманої пенсії виплачується лише за три минулі роки. У разі частина суми неотриманої пенсії, але не більше ніж за 12 місяців, виплачується відразу, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячний розмір пенсії.

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