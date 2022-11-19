Екстренер «Шахтаря» де Дзербі згадав, як утік із України «під бомбами»

Колишній тренер «Шахтаря» Роберто де Дзербі, який залишив донецький клуб після початку повномасштабної війни, згадав перші дні перебування в Україні наприкінці лютого, коли росія напала на нашу країну, та поділився спогадами про втечу до рідної Італії.

«Я не боявся померти під бомбами, — відверто відповів Роберто де Дзербі відомому італійському журналісту Альфредо Педуллі. — Можливо, тому, що працював допізна, але на той момент я був певен, що поїду додому. Мені було шкода бачити футболістів з інших країн, я думав про бразильців, їхніх дружин та маленьких дітей, які опинилися в біді. Мені було шкода бачити тренерів у біді, але на той момент ми думали лише про те, щоб допомогти іноземцям, а потім уже мали поїхати додому.

Чому я не втік? Я чекав на призупинення чемпіонату України, тоді б я поїхав додому. Але все сталося дуже швидко. Напередодні нас заспокоїли, сказавши, що це просто залякування, випробування на міцність, але потім справді посипалися бомби. Ми бігли вночі. То був довгий та сумний шлях. Найголовніше — це драма, через яку зараз проходить український народ, який переживає все це. Однак для мене це була травма, бо я їхав до України із бажанням сформувати дуже сильну команду. Дуже важко бачити, як вона розпадається, це важко прийняти.

Ніхто з асистентів не зрадив мене, кожен вільний робити свій вибір. Звісно, штат моїх помічників скоротився на кілька людей — це трапляється з усіма. Наше життя теж принесене в жертву, хто хоче бути тренером самостійно, хто хоче грати у футбол по-іншому. Кожен вільний робити те, що хоче. Усі ми тяжко пережили війну".

Зазначимо, що офіційно контракт із «Шахтарем» де Дзербі розірвав у липні цього року, а у вересні був призначений головним тренером англійського «Брайтона». Під керівництвом італійця «чайки» зіграли дев'ять матчів у всіх турнірах, йдучи на сьомому місці у прем'єр-лізі та вийшовши до 1/8 фіналу Кубка ліги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда українського футболу Олександр Горяїнов утік із сім'єю від війни, коли літаки літали над дахом.

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