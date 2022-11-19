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«Перший вихідний з мінусовою температурою за вікном»: в «Укренерго» відповіли, чи чекати 19 листопада відключень світла

12:29 19 листопада 2022
свічки

У суботу, 19 листопада, в Україні не очікуються аварійні відключення світла. Енергетики зробили все можливе, щоб перший сніговий вихідний обійшовся без додаткових обмежень для українців.

Про це повідомили у компанії «Укренерго».

«Цей перший вихідний з першим снігом та мінусовою температурою за вікном ми плануємо пройти без додаткових аварійних відключень в жодній області. Зробили багато для цього й продовжуємо робити, повертаючи людям світло», — сказано у повідомленні.

Учора, 18 листопада, президент Володимир Зеленський заявив про те, що протягом доби енергетики працювали над тим, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електроенергії, порушеної в результаті російських обстрілів. Вже станом на вечір у більшості областей діяли погодинні графіки відключення електроенергії.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зберігати продукти, якщо немає світла.

Читайте також: Як правильно вмикати електроприлади після тривалого вимкнення світла: п'ять важливих порад

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