39.96 / 40.68 40.27 / 41.34
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Графіки знову не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла

17:33 15 листопада 2022
Київ

У вівторок, 15 листопада, у Києві знову запровадили аварійні відключення електроенергії через ракетні удари росіян.

Про це повідомили у компанії «ДТЕК Київські електромережі» у Facebook.

«Через ракетні обстріли з боку росії за розпорядженням НЕК Укренерго змушені розпочати екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні», — заявили у ДТЕК.

Також там зазначили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не діятимуть.

Про те, що ситуація є критичною, написав у своєму Telegram і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Найбільше попадань зафіксовано у центрі та на півночі країни. У столиці ситуація дуже важка, запроваджуються особливі графіки аварійних відключень. Укренерго змушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на устаткуванні. Графіки стабілізаційних відключень поки що не діють. Споживайте електроенергію помірно та тримаємось! Терористи все одно будуть переможені», — зазначив він.

Нагадаємо, після сьогоднішніх ракетних ударів по Україні без електропостачання залишилися частина Києва, Житомир, частково Хмельницький, Харків та Чугуївський район Харківської області, Рівне, Львів.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Круче червоної риби: оселедець фінських моряків (відео)

На смак — крутіше червоної риби: як приготувати оселедця фінських моряків (відео)

Винник

«Вірю, що Матінка Божа Олега Винника не залишить»: священик розповів про те, куди насправді подівся відомий співак

Дженіфер Еністон

«Мій корабель відплив»: Дженніфер Еністон у відвертій фотосесії поміркувала про материнство

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту