Графіки знову не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла

У вівторок, 15 листопада, у Києві знову запровадили аварійні відключення електроенергії через ракетні удари росіян.



Про це повідомили у компанії «ДТЕК Київські електромережі» у Facebook.



«Через ракетні обстріли з боку росії за розпорядженням НЕК Укренерго змушені розпочати екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні», — заявили у ДТЕК.



Також там зазначили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не діятимуть.



Про те, що ситуація є критичною, написав у своєму Telegram і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Найбільше попадань зафіксовано у центрі та на півночі країни. У столиці ситуація дуже важка, запроваджуються особливі графіки аварійних відключень. Укренерго змушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на устаткуванні. Графіки стабілізаційних відключень поки що не діють. Споживайте електроенергію помірно та тримаємось! Терористи все одно будуть переможені», — зазначив він.



Нагадаємо, після сьогоднішніх ракетних ударів по Україні без електропостачання залишилися частина Києва, Житомир, частково Хмельницький, Харків та Чугуївський район Харківської області, Рівне, Львів.

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