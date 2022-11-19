Такі тривожні симптоми, як постійні головні болі, болі в шлунку та проблеми з травленням, втома, зниження імунітету і навіть загострення аутоімунних захворювань можуть бути викликані прихованим стресом. Що це таке, які наслідки може мати і, головне, як з цим боротися, повідомляє видання rmf24.

«Все те, що ми ховаємо в собі, нікуди не зникає, але породжує велику напругу, — розповіла виданню Олександра Деєвська, психологиня, терапевтка з розладів харчової поведінки. — І ця напруга може проявлятися в соматичних симптомах. Прихований стрес може бути наслідком факторів, про які ми не знаємо. Тіло фізично реагує на стресовий подразник, хоча розум не усвідомлює загрози — це і є латентний стрес. Фактори, що призводять до стресу, включають невизначеність, брак інформації та втрату контролю. Тут дуже важливі емоції. Коли ми не маємо уявлення про них, ми не можемо задовольнити власні емоційні потреби. Натомість ми можемо задовольняти потреби інших, ставлячи їх вище власних, часто навіть діючи проти себе. Це, своєю чергою, може бути величезним стресором. Живучи відповідно до очікувань інших людей — наприклад, залишаючись у токсичних стосунках або на роботі, яка нам не подобається, — ми робимо собі велику шкоду.

Однак придушення своїх емоцій та потреб — це ще не все. Стрес також можуть викликати приховані таємниці та проблеми — алкогольна хвороба когось із членів сім'ї, сексуальна орієнтація, депресія, фінансові проблеми… Це величезні зусилля для нашої психіки, адже нам дуже дорого коштує заперечувати їх як собі, так і оточенню. Якщо ми страждаємо від періодичних проблем зі здоров'ям, джерело яких не можемо знайти, варто звернути увагу на власну психіку. Емоційне напруження, що виникає внаслідок стресу, може проявлятися по-різному. До них відносяться знижений імунітет, бруксизм, тобто стискання зубів (що може бути наслідком пригніченого гніву), втома, відсутність бажання діяти, біль у м'язах, особливо в руках, порушення травлення, відсутність апетиту, тиск у голові, мігрень".

На щастя, констатує лікарка, існують різні методи та способи боротьби з прихованим стресом. Головне — знати, з чого почати:

«Виявлення причини стресу — перший крок до розв'язання проблеми. Це процес, тому не очікуйте, що ваші дії матимуть негайний ефект. Іноді потрібен час, щоб розібратися з прихованим стресом. Якщо з роками наша нервова система навчилася жити в стані постійної напруги, то навчитися відпускати може зайняти деякий час. Отже, якщо ми боремося з тривогою за майбутнє, що характерно для багатьох людей в нинішній ситуації, одним з перших кроків має бути обмеження інформації, яку ми отримуємо. Ми перезбуджені і чуємо погані новини з усіх боків — майже кожного зачіпає складна ситуація в країні та світі. Саме тому варто обмежити перегляд новин та читання новин в інтернеті. Важлива інформація все одно потрапить до нас.

Якщо ми приховуємо емоції або таємниці, їх вираження може допомогти. Іноді просто сказати про те, що нас турбує, може принести велике полегшення. Також варто навчитися встановлювати межі та виражати емоції. А якщо поруч немає людей, яким ви довіряєте — можна шукати групи підтримки або йти на терапію".

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