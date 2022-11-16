«Напиши список усього, що тобі допомагає почуватися краще»: як пережити розлуку з коханим, який на війні

У просторі для ветеранів Veteran Hub функціонують безоплатні групи підтримки «Дівчата, які чекають». Психологиня цього проєкту Марія Стецюк поділилась порадами з досвіду, як підтримати себе у ситуації, коли близька людина служить.

«Стежте за своїм самопочуттям. Не «забивай» на себе. Звертай увагу на будь-які симптоми: порушення сну, апетиту, апатію, хронічну втому. Почуваєшся погано — сходи до лікаря, здай аналізи на гормони та вітаміни. Якщо з аналізами все ок, не соромся звернутись до психолога або психіатра.

Напиши список усього, що тобі допомагає почуватися краще. Додай туди контакти подруг, яким можеш подзвонити, номери гарячих ліній та психологів. Запиши заняття, які завжди допомагають, улюблені книги, фільми, серіали, їжу. І коли відчуватимеш себе максимально на дні — відкривай список і роби те, що можеш зараз. Це допоможе стабілізуватись".

Якщо у вас є можливість спілкуватися з коханими, то, радить психологиня, спробуйте наблизитися до вашого колишнього життя.

«Можна обирати одяг разом по відеозв'язку, випити каву, попросити поради, як вирішити якусь ситуацію. Включи коханого чи кохану в процес твого умовно мирного життя, щоб розділити цей момент на двох. Часто ті, хто чекають, знаходяться ніби у стані завмирання, але я рекомендую спробувати все-таки жити це життя. Все, що зараз можна і хочеться зробити — роби, не відкладай».

Нагадаємо поради психолога щодо кризи у стосунках пари на фоні війни.

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