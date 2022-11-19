ЗСУ ліквідували та поранили 90 рашистів, а також підірвали склад боєприпасів ворога, — Генштаб

Росіяни продовжують завдавати ударів по населених пунктах України. За цю добу ворог двічі випускав ракети й здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили у Генштабі.

Тим часом противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневу поразку місця скупчення живої сили росіян у населеному пункті Михайлівка на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Відомо, що втрати противника склали понад 30 людей пораненими та загиблими.

За уточненою інформацією, внаслідок вогневої поразки Силами оборони району зосередження ворога поблизу Михайлівки Скадовського району Херсонської області 17 листопада втрати загарбників склали близько 60 осіб загиблими.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили склад боєприпасів супротивника.

У Луганську відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ. У населених пунктах Червоне та Сімейкине противник розміщує особовий склад у залишених приміщеннях та примусово висиляє цивільне населення з домівок до інших населених пунктів.

За даними Генштабу, завершилися військові навчання підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії росії, які проходили на території Брестської області білорусі.

Як повідомляли «ФАКТИ», українське керівництво та військові не збираються припиняти військові дії на фронті у зимовий період. Україна гнатиме окупантів і боротиметься до перемоги. На думку заступника містера оборони Гаврилова, вже до Нового року може бути деокупований Крим.

109

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram