Фронт взимку не зупиниться: ізраїльський експерт розповів про важливу перевагу ЗСУ

росія не виконала жодної поставленої мети в Україні, кремль постійно змінював завдання. Тому зараз Москва намагається максимально заморозити бойові дії. путіну потрібний перепочинок, його оточення говорить про «переговори».



Таку думку в етері Freedom висловив військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.



«Припустимо, вони говорять про переговори. Чого ви будете вимагати? Ідіть з Херсона? Це ж маячня. Складно говорити про якісь цілі, про спільні знаменники. Їм потрібно максимально відтягнути й заморозити. До речі, мобілізовані — не та бойова сила, яка допоможе вам перейти у наступ та захопити нові регіони. Просто за своєю масовістю це дозволяє їм максимально відтягувати та затягувати», — висловився військовий.



Левін додав, що змінив свою оцінку того, як війна розвиватиметься взимку. На його думку, фронт не зупиниться.



«Мені здається, ЗСУ постараються реалізувати свою перевагу у спорядженні. Гріх не реалізувати цю перевагу. Військовий геній — це не прогаяти ці можливості. Україна матиме таку можливість… Це не означає, що будуть якісь великі прориви, але фронт повністю не зупиниться. Напевно ЗСУ готують якісь сюрпризи цієї зими», — вважає Левін.



Нагадаємо, у листопаді ЗСУ звільнили від ворога Херсон та правобережжя Херсонської області. На початку вересня прорвали оборону ворога у Харківській області. Попри успіхи українських військових, західні військові найбільше схиляються до того, що взимку обом сторонам важко буде вести бої. У зв'язку з чим на Заході побільшало прихильників «мирних переговорів» України з росією.



Водночас західні ЗМІ зазначають, що бойовий дух українських захисників, навпаки, вказує на готовність продовжувати контрнаступ.



До того ж, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, взимку умови для ведення боїв «будуть набагато сприятливіші для Києва, ніж для Москви», тому західні союзники повинні цим скористатися.

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