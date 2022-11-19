Рашисти завдали удару по Запоріжжю: частина міста залишилася без опалення

Російські варвари ввечері 18 листопада завдали чергового удару по Запоріжжю. У місті зафіксували 5 «прильотів». Внаслідок цього частина одного з районів міста залишилася без опалення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія до 123 багатоповерхових будинків, у яких проживає понад 17 тисяч абонентів", — повідомив чиновник.



Глава адміністрації уточнив, що аварійні служби проводять необхідні роботи. У 60 будинків тепло вже пішло.

Комунальники до кінця сьогодні обіцяють закінчити відновлювальні роботи на трубопроводах централізованого опалення.



Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Дніпропетровську область, випустивши по мирних населених пунктах 60 снарядів.

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